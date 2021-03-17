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Захарова оценила просьбу посла Украины к ФРГ помочь вернуть Крым

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник, говоря о «моральной ответственности» Берлина перед Киевом за нацистскую оккупацию Крыма, забывает, что тогда полуостров находился в составе РСФСР, то есть России. Об этом в среду, 17 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Facebook.

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«Раз посол Украины воззвал к «моральной ответственности» Берлина, то не должен был оставлять свою мысль, как всегда, недоразвитой. Ему следовало бы напомнить немецким друзьям, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву», — говорится в посте.

Как подчеркнула дипломат, о моральной ответственности Берлину стоит напоминать в контексте «антиконституционного переворота на Украине, невыполнения украинским руководством своих обязательств по Минским договоренностям, нарушения свободы слова и ущемления прав коренных народов».

Ранее в этот день посол Украины в Германии Андрей Мельник попросил у Берлина помощи в «возвращении» Крыма. Он отметил, что на ФРГ лежит моральный долг прекратить тиранию, так как Германия дважды оккупировала Крым, где проводила беспощадную кампанию истребления населения.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявление Мельника политическим бредом и маразмом.

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев, в свою очередь, заявил, что возвращение Крыма в состав России стало закономерным и логичным исходом событий, что происходили на Украине. Он подчеркнул, что страны Запада проигнорировали нарушение сторонниками переворота на Украине договоренностей, которые были достигнуты при участии Германии, Франции и Польши, пишет «Газета.ру».

В 2014 году по итогам референдума Крым вошел в состав России. В ходе него 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за присоединение к России. Украина до сих пор считает регион своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла о соответствии процедуры присоединения всем нормам международного права.

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