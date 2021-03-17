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Посольство РФ назвало недопустимым чествование латышских легионеров СС

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Посольство России в Латвии подвергло резкой критике мероприятия по случаю неофициального дня памяти латышского легиона «Ваффен СС», прошедшие в центре Риги 16 марта.

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Как отмечается 17 марта на странице дипмиссии в Facebook, акция не имела размаха, но ограничения не помешали почитателям эсэсовцев положить венки к памятнику Свободы.

«Среди таковых, кстати, были замечены и депутаты латвийского сейма (парламента), представляющие правящую коалицию. Это ли не прославление нацизма на высоком государственном уровне?!» — отметили в посольстве.

В диппредставительстве назвали недопустимыми попытки оправдать злодеяния против мирного населения бойцов СС, признанных Нюрнбергским Международным военным трибуналом ответственными за зверства на оккупированных территориях.

В начале марта в Латвии отменили публичные мероприятия, приобщенные к неофициальному дню памяти легиона «Ваффен СС». Организация ветеранов латышского легиона хотела провести традиционное шествие, однако мероприятие было малочисленным.

Легион «Ваффен СС» — национальное воинское формирование, которые было создано в годы Второй мировой войны на территории Латвии. Подразделение принимало участие в военных действиях и акциях оперативных групп, осуществлявших геноцид. Эти части военных находились под личным командованием рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

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