Прямой эфир
Мир
В Госдуме заявили о наличии доказательств о вмешательстве США в выборы в РФ
Мир
Захарова назвала единичным случаем приглашение посла РФ в США в Москву
Туризм
Греция готова выдавать россиянам шенгенские визы
Мир
Глава ФРС оценил экономическую ситуацию в США на фоне пандемии
Мир
Захарова оценила просьбу посла Украины к ФРГ помочь вернуть Крым
Мир
Посольство РФ назвало недопустимым чествование латышских легионеров СС
Мир
Американский генерал увидел в России угрозу для США наряду с Китаем
Мир
Госдеп США прокомментировал приглашение Антонова в Москву на консультации
Общество
Вирусолог призвал к вакцинации во избежание роста заболеваемости COVID-19 весной

Врач назвала нарушающие работу почек вещества

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нарушить работу почек могут избыток соли, фосфатов и белка, рассказала 17 марта доцент кафедры нефрологии МОНИКИ имени Владимирского, нефролог детской городской больницы святого Владимира Татьяна Панкратенко.

Стены вылечат: в России разрабатывают медуслугу «стационар на дому»
Такая врачебная помощь поможет сэкономить и пациентам, и больницам

По словам специалиста, человеку достаточно употреблять до 2 г соли в день, при этом безвредная норма — 6 г. Если превысить эту норму, то у взрослых людей повышается давление и страдают почки, отметила она в эфире программы «Открытая студия» на «Радио 1».

Панкратенко также призвала не злоупотреблять соленьями, колбасными изделиями, полуфабрикатами и фастфудом. Сказаться на работе почек может и большое содержание фосфатов в консервах и пресервах.

Белок в больших количествах помешает почкам «прожить до 110 лет», заявила специалист. Нефролог посоветовала есть богатую белком пищу — мясо, яйца, творог — в умеренных количествах. При этом взрослым и детям достаточно получать от 0,8 до 1 г белка на 1 кг веса ежедневно.

Ранее в этот день было опубликовано исследование британских ученых, согласно которому употребление в пищу ферментированных соевых бобов увеличивает продолжительность жизни.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021