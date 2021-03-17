Врач назвала нарушающие работу почек вещества

Нарушить работу почек могут избыток соли, фосфатов и белка, рассказала 17 марта доцент кафедры нефрологии МОНИКИ имени Владимирского, нефролог детской городской больницы святого Владимира Татьяна Панкратенко.

По словам специалиста, человеку достаточно употреблять до 2 г соли в день, при этом безвредная норма — 6 г. Если превысить эту норму, то у взрослых людей повышается давление и страдают почки, отметила она в эфире программы «Открытая студия» на «Радио 1».

Панкратенко также призвала не злоупотреблять соленьями, колбасными изделиями, полуфабрикатами и фастфудом. Сказаться на работе почек может и большое содержание фосфатов в консервах и пресервах.

Белок в больших количествах помешает почкам «прожить до 110 лет», заявила специалист. Нефролог посоветовала есть богатую белком пищу — мясо, яйца, творог — в умеренных количествах. При этом взрослым и детям достаточно получать от 0,8 до 1 г белка на 1 кг веса ежедневно.

Ранее в этот день было опубликовано исследование британских ученых, согласно которому употребление в пищу ферментированных соевых бобов увеличивает продолжительность жизни.