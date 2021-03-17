Гендиректор «Россетей» обсудил с врио главы Дагестана развитие сетевого комплекса

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и врио главы Дагестана Сергей Меликов провели рабочую встречу в Махачкале. Об этом «Известиям» стало известно 17 марта.

Отмечается, что основной темой беседы стало развитие сетевого комплекса региона, для модернизации которого «Россети» в 2021 году потратят более 1 млрд рублей.

Главная цель модернизации — повысить надежность электроснабжения потребителей. Так, готовится новая программа по ремонту, эксплуатации и подготовке к зимнему периоду распределительного и магистрального комплекса Республики Дагестан.

«Программа будет предусматривать ликвидацию «узких» мест на сетях 6–10 кВ: будут отремонтированы и приведены в нормативное состояние объекты, выявленные в качестве наиболее проблемных по итогам анализа крупных технологических нарушений», — говорится в сообщении компании.

Кроме того, совместно с Минэнерго Дагестана будет пересмотрена программа повышения надежности электросетевого комплекса региона.

«Россети» выступили инициатором программы снижения потерь электроэнергии и в течение 2020 года установили более 10 тыс. умных счетчиков. В 2021 году программа коснется Ахтынского и Кайтагского районов республики.