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Москва пригласила посла России в Вашингтоне на консультации

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Посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации по поводу отношений РФ и США, планируется проанализировать перспективы двусторонних отношений и дальнейшие шаги по налаживанию диалога. Об этом сообщается в среду, 17 марта, на сайте Министерства иностранных дел (МИД) РФ.

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«Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Дж. Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик», — следует из комментария официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Отмечается, что российская сторона заинтересована в том, чтобы избежать «необратимой деградации» отношений между государствами, передает «Газета.ру».

«Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски. Об этом и пойдет речь в ходе консультаций МИД России и других профильных ведомств с послом России в Вашингтоне», — говорится в сообщении.

Заявления Байдена о России

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что Россия должна «заплатить цену» за свое «вмешательство» в ход выборов в США.

Заявлению президента США предшествовала публикация 16 марта доклада офиса национальной разведки, в котором Россию обвинили во вмешательстве в американские выборы. Российских государственных деятелей обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать Байдену на президентских выборах.

Между тем минюст США, Федеральное бюро расследований, министерство внутренней безопасности и Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре со своей стороны не нашли свидетельств влияния иностранных государств на итоги президентских выборов.

Несмотря на это, Вашингтон анонсировал принятие новых антироссийских санкций.

В России возмутились данными заявлениями американского лидера. Так, в Кремле выразили сожаление, что поводом для очередных рестрикций являются «некачественные материалы». Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это навредит «без того больным российско-американским отношениям».

Заявления российской стороны об отношениях с США

4 марта Антонов заявил, что Россия рассчитывает на более глубокий диалог в США по ряду региональных вопросов и считает разумным организовать встречу глав МИД и минобороны стран. Он отметил, что Москва обеспокоена отсутствием нормальной практики общения между государствами.

В интервью журналу «Русская мысль» глава МИД России Сергей Лавров заявил, что рассчитывать на серьезные изменения в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона после прихода к власти в США администрации Джо Байдена не стоит. При этом министр подчеркнул, что РФ всегда открыта к «честному, взаимоуважительному диалогу, основанному на балансе интересов и нацеленному на поиск компромиссов».

Ранее, 20 февраля, Антонов спрогнозировал дальнейшие действия США по отношению к России. По мнению дипломата, Вашингтон продолжит оказывать давление на Москву.

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