Госдеп США прокомментировал приглашение Антонова в Москву на консультации

США будут сотрудничать с Россией, когда это отвечает интересам обеих стран, но также готовы привлекать страну к ответственности. Об этом 17 марта заявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.

«Что касается взаимодействия с РФ, мы ясно дали понять, что мы будем взаимодействовать с ними таким образом, который всегда содействует интересам США. <...> Когда есть возможности для того, чтобы наши отношения с РФ были конструктивными, в наших интересах работать вместе», — цитирует ее «РИА Новости».

При этом, как указала Портер, США намерены привлекать Москву к ответственности «за злонамеренные действия».

Посол России в США Анатолий Антонов был приглашен 17 марта на консультации в Москву для обсуждения перспектив отношений с Вашингтоном.

Представитель российского МИДа Мария Захарова подчеркнула заинтересованность Москвы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, «если американцы осознают связанные с этим риски».