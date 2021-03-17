Ученые разработали новый метод предотвращения сердечных приступов

Ученые из центра фотомедицины Wellman в штате Массачусетс, США, разработали метод внутрисосудистой лазерной визуализации, который сможет предотвратить сердечные приступы. Исследование опубликовано в научном журнале Оптического общества (OSA) Biomedical Optics Express 16 марта.

«Измерение механических свойств бляшек имеет решающее значение для выявления нестабильных бляшек со склонностью к разрыву и последующему сердечному приступу <...> Если нестабильные коронарные бляшки мы сможем находить задолго до того, как они будут разорваны, фармакологическое или другое лечение может быть начато на ранней стадии, чтобы предотвратить сердечные приступы и спасти жизни людей», — сказал руководитель исследовательской группы Семантини Надкарни.

Отмечается, что технология предупреждает медицинских специалистов о возможном риске развития проблем с сердцем.

Разработка проходит испытания на животных. Как уточнили специалисты, на данном этапе испытаний внутрисосудистая лазерная визуализация демонстрирует хорошие результаты.

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