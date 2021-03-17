Центр оценки квалификаций в Липецкой области вручил первые 10 свидетельств

В Липецкой области реализовали проект «Организация и проведение просветительских мастер-классов по цифровой грамотности». Десяти соискателям, успешно сдавшим профэкзамен, вручили первые свидетельства Центра оценки квалификации ООО «ЦОК Специалист».

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, мероприятие прошло на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое состоялось в формате видео-конференц-связи. По словам ее координатора заместителя главы региона Александра Ильина, участники прошли курс обучения по программе «Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)». Затем они приняли участие в процедуре независимой оценки квалификаций, пишет LipetskMedia.

В конце 2020 года проект реализовал филиал общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание».

Также на заседании комиссии говорилось о том, что для подготовки рабочих кадров в Липецкой области работают инновационно-образовательные центры, ресурсные центры, многофункциональные центры прикладных квалификаций.