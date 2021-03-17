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Российский космический аппарат «Луна-25» запустят 1 октября 2021 года

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Россия возвращается на Луну. Запуск космического аппарата «Луна-25», который прервет полувековую паузу российских полетов к естественному спутнику Земли, намечен на 1 октября, сообщает телеканал «Известия». Станцию представили в НПО имени Лавочкина. Спускаемый аппарат миссии испытают в атмосфере Земли. Системы проверят на устойчивость к перепадам температур. Главная цель — первая в мире посадка в приполярную область со сложным рельефом и плохим обзором с Земли. «Луна-25» изучит свойства грунта, просветив его детектором нейтронов на глубину до 60 см. А уже в 2030 году Россия планирует высадку на Луне космонавтов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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