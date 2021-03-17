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Попова посоветовала россиянам провести майские праздники внутри страны

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова 17 марта посоветовала россиянам отказаться от поездок за границу на время майских праздников из-за пандемии коронавируса.

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«Мне кажется, планируя свои праздничные дни, майские или если отпуска у кого-то сейчас, лучше всё-таки их провести внутри страны», — заявила она в эфире телеканала «Россия 1».

Попова добавила, что шансы на скорое открытие границ с другими государствами остаются, однако для собственной безопасности лучше оставаться в России.

8 марта из отчета Всемирной туристической организации (UNWTO) стало известно, что пока туристы беспрепятственно могут попасть только в Албанию, Доминиканскую Республику, Танзанию, Коста-Рику и Северную Македонию.

В тот же день президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что российские туристы не смогут в ближайшие три месяца поехать в Испанию, Францию или Италию.

2 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам планировать летний отпуск в 2021 году на территории России, так как нет 100-процентных гарантий, что за границу можно будет улететь.

Она отметила, что на данный момент правительство занимается развитием внутреннего туризма и создает условия доступного отдыха как для молодежи, так и для пенсионеров. По ее словам, отпуск внутри страны не будет вызывать опасения насчет закрытия границ или отмены рейсов.

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