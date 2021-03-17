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Основанную в XIX веке школу открыли после реконструкции в Самарской области

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В Приволжском районе Самарской области открыли после реконструкции школу № 1, расположенную в селе Приволжье. Качество работ и оснащение учреждения проверил губернатор региона Дмитрий Азаров во время рабочей поездки 17 марта.

Как сообщает региональное правительство, новое здание школы построили в дополнение к старому корпусу. В нем расположены 19 кабинетов с интерактивными досками, в том числе для занятий робототехникой.

Работы завершили еще в декабре 2020 года, с начала 2021-го здесь занимаются около 500 детей, пишет НИА «Самара».

По словам директора учреждения Елены Прудниковой, реконструкцию ждали 14 лет. Решение о необходимости обновления приняли еще в 2007 году, но экономический кризис 2008-го внес коррективы, и проект заморозили. Спустя девять лет по решению губернатора Дмитрия Азарова был разработан проект реконструкции, подразумевающий, по сути, строительство нового корпуса.

Школа № 1 в селе Приволжье была основана в 1864 году помещиками Самариными, которые особое внимание уделяли народному образованию. В новое здание школа переехала только в 1968 году, с тех пор капремонт в нем ни разу не проводился.

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