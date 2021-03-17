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Шимпанзе из чешских зоопарков начали общаться по Zoom

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Сотрудники зоопарков в чешских городах Брно и Двур-Кралове-над-Лабем подключили вольеры шимпанзе к программе для организации видеоконференций Zoom, чтобы питомцы могли созваниваться друг с другом. Об этом в среду, 17 марта, сообщает CNN.

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«Сначала шимпанзе подходили к экрану с защитными или угрожающими жестами, когда видели своих сородичей», — рассказала сотрудница одного из зоопарков Габриэла Лингартова.

В вольерах установили гигантские экраны, через которые обитатели одного зоопарка могут наблюдать за жизнью сородичей в другом, сообщает телеканал «Звезда».

Лингартова отметила, что животные начали вести себя как люди, которые смотрят спортивные соревнования. У шимпанзе появилась привычка брать с собой лакомства, которые они жуют, наблюдая за сородичами, сообщает телеканал «360». Также женщина добавила, что если назревает напряженная ситуация, обезьяны могут переключить трансляцию.

Трансляция идет в прямом эфире с 8:00 до 16:00 часов по местному времени на сайте зоопарков. Пока этот эксперимент продлится до конца марта. Позже будет принято решение о том, продолжать его или нет.

Ранее, 10 марта, сообщалось, что под Волгоградом полицейские спасли шимпанзе, оказавшихся на дороге. Животных перевозили из Москвы в зоопарк Астрахани на фуре, но машина сломалась на 943-м км трассы «Каспий». Сотрудники полиции вызвали эвакуатор, который довез грузовик на пост ДПС.

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