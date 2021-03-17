Эксперты рассказали о способе ускорить Android-смартфон

Если использовать скрытые возможности операционной системы Android, то можно заметно ускорить работу любого подобного смартфона. Об этом рассказали эксперты издания Hi-Tech Mail.ru.

Специалисты уточняют, что оптимизировать телефон можно только после активации режима разработчика. Чтобы это сделать, необходимо зайти в настройки смартфона, а затем в разделе «Сведения о телефоне» выбрать пункт «Сведения о ПО». После этого нужно будет нажать на информационное сообщение «Номер сборки» семь раз подряд.

«Система несколько раз оповестит нас о текущем этапе включения режима, после чего уведомит об активации», — сообщили эксперты 16 марта.

После этих действий в меню настроек появится пункт «Параметры разработчика». В нем можно будет изменить настройки графического ускорителя, что поможет ускорить телефон. В меню нужно выбрать параметр «Аппаратное ускорение отрисовки» и поставить галочку рядом с пунктом «Запустить обработку графическим процессором».

«Единственный недостаток этой функции — незначительное повышение расхода оперативной памяти при работе с приложениями. Но для большинства современных смартфонов, имеющих большой запас оперативной памяти, ради повышения плавности и скорости работы этим вполне можно пренебречь», — добавили специалисты.

При активации пункта «Отключение аппаратного наложения» пользователь сможет заметить снижение ряби в приложениях и плавность картинки. Уменьшить время перехода между окнами также можно, установив значение 0,5 x в пунктах «Анимация окон», «Анимация переходов» и «Длительность анимации».

Ранее, 12 марта, в Роскачестве сообщили, что анализ мобильных угроз в минувшем 2020 году показал колоссальный рост активности рекламного ПО и вирусов, которые обворовывают мобильные банки пользователей. Речь идет о банковских троянах, так называемых банкерах, нацеленных на хищение средств через мобильный банк пользователей. Всего в 2020 году было обнаружено более 156 тыс. подобных вирусов, что на 100% больше по сравнению с 2019 годом.

В Роскачестве отметили, что в абсолютном большинстве случаев жертвами банковских троянов становятся обладатели смартфонов на ОС Android.