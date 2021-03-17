Власти Москвы определились со сроком выпуска «зеленых» облигаций

Власти Москвы выпустят в конце апреля — середине мая «зеленые» облигации, рассказал 17 марта заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в настоящее время чиновники готовят необходимую документацию, пакет проектов, «РИА Новости». Их будут финансировать за счет займов, отметил он после второй сессии международного онлайн-форума «COVID-19 vs Economy: города перед лицом новых глобальных вызовов».

В первую очередь средства пойдут на проекты по замене подвижного состава наземного транспорта, строительство Большой кольцевой линии метрополитена.

Как сообщалось в начале марта, проекты в том числе направлены на сокращение отрицательного воздействия на окружающую среду, повышение энергоэффективности и сохранение природных ресурсов.

Отмечается, что в этом году в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом правительство Москвы выходит на рынок заимствований после перерыва с 2013 года.

18 февраля сообщалось, что Центральный банк России намерен запустить эксперимент по «зеленой» ипотеке. По словам первого зампреда регулятора Сергея Швецова, регулятор намерен разработать таксономию и определить концепцию такого кредитования