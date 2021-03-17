Прямой эфир
Мир
Иран представил результаты расследования крушения украинского Boeing
Мир
В Греции выявили почти 3,5 тыс. случаев COVID-19 за сутки
Спорт
Путин поздравил фристайлистку Таталину с победой на ЧМ в биг-эйре
Мир
Осужденный за коррупцию Саркози вновь предстанет перед судом 
Общество
В ГД внесли проект о конфискации авто за «пьяные» ДТП с тяжкими последствиями
Мир
В Словакии продлили режим ЧС из-за коронавируса
Общество
Памятник Доктору Лизе установили в Подмосковье
Общество
В МИДе рассказали о разработке сертификата вакцинации от COVID-19
Мир
Тихановская призвала США добиться международной изоляции Лукашенко

Власти Москвы определились со сроком выпуска «зеленых» облигаций

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Москвы выпустят в конце апреля — середине мая «зеленые» облигации, рассказал 17 марта заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Текущая модель производства и потребления угрожает основам нашего существования»
Старший вице-президент Сбербанка по ESG — о роли банков в климатическом регулировании

По его словам, в настоящее время чиновники готовят необходимую документацию, пакет проектов, «РИА Новости». Их будут финансировать за счет займов, отметил он после второй сессии международного онлайн-форума «COVID-19 vs Economy: города перед лицом новых глобальных вызовов».

В первую очередь средства пойдут на проекты по замене подвижного состава наземного транспорта, строительство Большой кольцевой линии метрополитена.

Как сообщалось в начале марта, проекты в том числе направлены на сокращение отрицательного воздействия на окружающую среду, повышение энергоэффективности и сохранение природных ресурсов.

Отмечается, что в этом году в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом правительство Москвы выходит на рынок заимствований после перерыва с 2013 года.

18 февраля сообщалось, что Центральный банк России намерен запустить эксперимент по «зеленой» ипотеке. По словам первого зампреда регулятора Сергея Швецова, регулятор намерен разработать таксономию и определить концепцию такого кредитования

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021