Диетолог назвала способы не «заедать» стресс

Диетолог Маргарита Королева объяснила связь переедания со стрессом и рассказала, как избежать избыточного веса во время нервных состояний. Об этом в среду, 17 марта, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

По словам специалиста, для человека свойственно поддаваться импульсивному перееданию, чтобы вывести себя из стрессового состояния, а при появлении лишнего веса он и дальше будет стремительно его накапливать.

Это, в свою очередь, может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету второго типа или преждевременному старению организма, подчеркнула она.

«Стрессов нам не избежать, поэтому нужно их уметь контролировать. Для того чтобы легче их переживать, питание любого человека должно быть очень разнообразным. В его состав должны входить витамины и минеральные вещества. Пережить стресс может помочь витамин группы В, большое количество магния, калия и других минеральных веществ», — пояснила Королева.

Она также добавила, что в составе потребляемой пищи должны быть компоненты, которые поддерживают состояние нервной системы. Для этого необходимо, чтобы рацион был разнообразным и состоял из натуральных продуктов.

«Большое значение имеет образ жизни человека в целом — я говорю о физической нагрузке. Благодаря энергии, которой мы заряжаем мышцы, можно снижать уровень кортизола. Также регулирует стресс достаточный и своевременный сон. Именно благодаря ему восстанавливается работа головного мозга, происходит детокс клеток в промежуток с 23 часов до трех часов ночи. И больше никогда в течение суток этого не произойдет», — добавила диетолог.

В январе немецкий диетолог Андра Шмидт назвала привычки, которые мешают похудеть. Например, если человек спит менее семи часов в сутки, организм начинает вырабатывать больше гормона грелина, который отвечает за контроль голода и сытости. Гормон замедляет обмен веществ и препятствует расщеплению жиров за ночь.

Также потере веса мешает утренний стресс — повторяющийся сигнал будильника. Это создает стресс для организма, из-за чего вырабатывается кортизол, который нарушает выработку белков. В результате организм начинает сжигать мышцы для получения необходимой энергии.