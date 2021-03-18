Соединенные штаммы: вирусологи оценили опасность новых видов SARS-CoV-2

Пришедший в Россию британский штамм коронавируса способен вытеснить уже циркулирующие в стране варианты SARS-CoV-2, считают вирусологи. При этом более опасной может оказаться южноафриканская версия ковида, хотя скорость ее распространения невелика, отмечают ученые. По их мнению, если стартовавшая вакцинация не будет снижать темп, новый виток эпидемии РФ не грозит. Несмотря на то что пока эффективность вакцин доказана только в отношении «британца», время на разработку новых препаратов есть, убеждены опрошенные «Известиями» эксперты.

Приезжий из Европы

Вариант британского штамма коронавируса обнаружили в России еще в конце декабря прошлого года, напомнил член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетёсов. 16 марта Роспотребнадзор заявил о 28 подтвержденных случаях. На следующий день глава службы Анна Попова уточнила: «британец» попал в РФ из стран Европы и ОАЭ.

Появление этого варианта ковида в нашей стране оставалось делом времени, так как между многими государствами уже открыто авиасообщение, отметил Сергей Нетёсов. Пока в России выявляется не так много носителей британского штамма, как в Европе, так как из РФ в Великобританию летает меньше самолетов, чем из европейских стран, объясняет вирусолог.

— Опасность этого штамма коронавируса, по мнению ученых, в том, что он размножается быстрее и именно поэтому вытесняет старые варианты. Кроме того, у этого варианта, скорее всего, больше патогенность, то есть он вызывает более тяжелое заболевание, — отметил Сергей Нетёсов.

По его словам, для вируса такого рода это довольно необычно — большинство специалистов ожидали, что его патогенность будет, наоборот, ослабляться и он перейдет в разряд обычных вирусов.

В 8 тыс. образцов изученного клинического материала специалисты научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора выявили и два с южноафриканским вариантом ковида.

— Южноафриканский штамм характеризуется тем, что у него больше аминокислотных замен в белке S, которые находятся в участке связывания этого белка с рецептором. Этот участок является одним из основных антигенных сайтов вируса. Из-за этих изменений в вирусе существующие вакцины уже не так эффективно будут от него защищать, — пояснил Сергей Нетёсов.

По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, южноафриканские штаммы вируса способны ослаблять потенциальные возможности защиты организма, но не значительно и не драматично.

— Этот штамм действительно имеет ряд мутаций, которые делают его нечувствительным к отдельным нейтрализующим антителам, но нужно понимать, что иммунная система — гораздо более сложная система, туда входит и полноценный B-клеточный иммунитет, и T-клеточный иммунитет, и NK-клеточный иммунитет, и система врожденного иммунитета, — пояснил собеседник «Известий».

Результат эволюции

Южноафриканский и британский варианты зародились у людей с иммунодефицитами, полагает Сергей Нетёсов.

— Судя по всему, британский вариант первоначально циркулировал в человеке больше двух месяцев и всё это время постоянно происходил отбор вариантов, устойчивых к медленно возникающему иммунитету, — рассуждает вирусолог.

По его словам, британский вирус несколько месяцев циркулировал у больного с лейкозом, при котором сильно нарушается иммунная система.

Южноафриканский штамм SARS-CoV-2 также образовался, скорее всего, у пациентов, имеющих хроническую дисфункцию на уровне иммунитета. По всей вероятности, это была одна из форм рака крови, считает Павел Волчков.

— Видимо, пациент, которого лечили плазмой крови от переболевших доноров, адаптировался к этой терапии, — полагает он. — В итоге вирус задержался в его теле и мутировал.

Риски распространения выявленных штаммов в России довольно высоки, добавил Сергей Нетёсов.

— В Британии новый вариант коронавируса практически вытеснил предыдущий из-за того, что он быстрее размножается. Скорее всего, это произойдет и у нас, — считает эксперт.

При этом в стремительной экспансии южноафриканского варианта вирусолог сомневается — распространение этого варианта происходит не так быстро. По его прогнозам, не повлияет на статистику заболеваемости в России и британский штамм.

— Уже проверено несколькими лабораториями в разных странах, что этот штамм, вернее всего, не будет прошибать иммунитет, который вырабатывается после вакцинации вакцин и у людей, которые уже переболели ковидом. А по словам директора Центра имени Гамалеи академика Александра Гинцбурга, «Спутник V» защищает и от британского штамма, — напомнил вирусолог.

Прижать окончательно

Российским вирусологам имеет смысл приступить к разработке варианта вакцины против южноафриканского штамма, считает Сергей Нетёсов. Для начала, по его словам, нужно очень тщательно оценить защитные свойства зарегистрированных в России вакцин по отношению к южноафриканскому штамму.

А вот по мнению Павла Волчкова, те, кто уже переболел или вакцинировался, скорее всего, не смогут заразиться «ни британским, ни южноафриканским, ни бразильским, ни каким бы то ни было вирусом».

— Во многих регионах переболело свыше 50–60% социально активного населения, а где-то — наверное, для определенных возрастных категорий — под 70% переболевших. Фактически вирусу уже не на ком паразитировать, — сказал Павел Волчков. — Чтобы прижать вирус окончательно, нужно активно вакцинироваться.

По количеству заболевших цифры уже вторую неделю находятся на одном уровне, подчеркнул Сергей Нетёсов. Но это свидетельство того, что расслабляться рано, считает он. Говорить об окончании эпидемии еще очень рано.

«Известия» направили запрос в Минздрав с просьбой уточнить, каковы риски распространения новых вирусов в России и насколько эффективны против них существующие вакцины.