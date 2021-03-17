В ООН обеспокоились увеличением ядерного арсенала Великобритании

ООН обеспокоена решением Великобритании увеличить ядерный арсенал, это может нанести вред международной стабильности, заявил 17 марта официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, ООН приветствует то, что Великобритания подтверждает приверженность миру без ядерного оружия, разоружению, контролю над вооружениями и Договору о нераспространении ядерного оружия.

«Но мы выражаем нашу озабоченность в связи с решением Великобритании увеличить свой арсенал ядерного оружия, что противоречит ее обязательствам в рамках статьи 6 ДНЯО и может оказать пагубное воздействие на глобальную стабильность и усилия по избавлению мира от ядерного оружия», — цитирует Дюжаррика «РИА Новости».

Он добавил, что инвестиции в разоружение и контроль над вооружениями являются лучшим способом укрепить стабильность и уменьшить ядерную опасность.

Днем ранее правительство Великобритании представило новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, согласно которой страна планирует увеличить количество ядерных боеголовок до 260.

В 2010 году Лондон хотел к середине 2020-х годов сократить запасы ядерных вооружений с уровня не ниже 260 до уровня не ниже 180 боеголовок. В их числе были межконтинентальные баллистические ракеты, установленные на подводные лодки.

Однако создатели документа заявили, что с учетом изменений в сфере безопасности, включая растущий спектр технологических и доктринальных угроз, следование такой стратегии больше невозможно.

Четыре подлодки класса Vanguard с ракетами Trident — единственная система ядерного оружия, которая имеется у Великобритании. Все они базируются в районе Глазго.