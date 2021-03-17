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В ООН обеспокоились увеличением ядерного арсенала Великобритании

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ООН обеспокоена решением Великобритании увеличить ядерный арсенал, это может нанести вред международной стабильности, заявил 17 марта официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик.

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По его словам, ООН приветствует то, что Великобритания подтверждает приверженность миру без ядерного оружия, разоружению, контролю над вооружениями и Договору о нераспространении ядерного оружия.

«Но мы выражаем нашу озабоченность в связи с решением Великобритании увеличить свой арсенал ядерного оружия, что противоречит ее обязательствам в рамках статьи 6 ДНЯО и может оказать пагубное воздействие на глобальную стабильность и усилия по избавлению мира от ядерного оружия», — цитирует Дюжаррика «РИА Новости».

Он добавил, что инвестиции в разоружение и контроль над вооружениями являются лучшим способом укрепить стабильность и уменьшить ядерную опасность.

Днем ранее правительство Великобритании представило новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, согласно которой страна планирует увеличить количество ядерных боеголовок до 260.

В 2010 году Лондон хотел к середине 2020-х годов сократить запасы ядерных вооружений с уровня не ниже 260 до уровня не ниже 180 боеголовок. В их числе были межконтинентальные баллистические ракеты, установленные на подводные лодки.

Однако создатели документа заявили, что с учетом изменений в сфере безопасности, включая растущий спектр технологических и доктринальных угроз, следование такой стратегии больше невозможно.

Четыре подлодки класса Vanguard с ракетами Trident — единственная система ядерного оружия, которая имеется у Великобритании. Все они базируются в районе Глазго.

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