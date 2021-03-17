СНБ США создал группу по реагированию на уязвимости серверов Microsoft

Совет национальной безопасности (СНБ) США создал объединенную координационную группу для обеспечения общегосударственного ответа на уязвимости серверов Microsoft Exchange Server. Об этом говорится в распространенном в среду, 17 марта, заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, группа была создана на прошлой неделе, в нее вошли представители ФБР, Агентства по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры и аппарата директора национальной разведки США.

«Мы пригласили партнеров из частного сектора, исходя из их специфических знаний об этом инциденте, и этому подходу СНБ будет следовать в дальнейшем», — отмечается в заявлении.

Первое заседание группы состоялось 15 марта, участники обсудили вопросы, связанные с уязвимостями систем, вредоносными действиями и возможностями сотрудничества для реагирования на инциденты.

Как добавила Псаки, по запросу Белого дома корпорация Microsoft выпустила бесплатную программу, она поможет предприятиям малого бизнеса смягчить последствия кибератак, вызванных уязвимостью ее серверов.

В начале марта уязвимость в программном обеспечении Microsoft привела к тому, что по меньшей мере 60 тыс. организаций по всему миру подверглись кибератакам. Тогда же стало известно о планах Белого дома создать специальную группу для реагирования на киберпреступления после взлома более 30 тыс. электронных почтовых ящиков американских организаций, пользующихся в своей работе продуктами Microsoft.

Во взломе американская стороны подозревает китайских хакеров.