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Тихановская призвала США добиться международной изоляции Лукашенко

СНБ США создал группу по реагированию на уязвимости серверов Microsoft

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Совет национальной безопасности (СНБ) США создал объединенную координационную группу для обеспечения общегосударственного ответа на уязвимости серверов Microsoft Exchange Server. Об этом говорится в распространенном в среду, 17 марта, заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

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По ее словам, группа была создана на прошлой неделе, в нее вошли представители ФБР, Агентства по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры и аппарата директора национальной разведки США.

«Мы пригласили партнеров из частного сектора, исходя из их специфических знаний об этом инциденте, и этому подходу СНБ будет следовать в дальнейшем», — отмечается в заявлении.

Первое заседание группы состоялось 15 марта, участники обсудили вопросы, связанные с уязвимостями систем, вредоносными действиями и возможностями сотрудничества для реагирования на инциденты.

Как добавила Псаки, по запросу Белого дома корпорация Microsoft выпустила бесплатную программу, она поможет предприятиям малого бизнеса смягчить последствия кибератак, вызванных уязвимостью ее серверов.

В начале марта уязвимость в программном обеспечении Microsoft привела к тому, что по меньшей мере 60 тыс. организаций по всему миру подверглись кибератакам. Тогда же стало известно о планах Белого дома создать специальную группу для реагирования на киберпреступления после взлома более 30 тыс. электронных почтовых ящиков американских организаций, пользующихся в своей работе продуктами Microsoft.

Во взломе американская стороны подозревает китайских хакеров.

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