Прямой эфир
Мир
Иран представил результаты расследования крушения украинского Boeing
Мир
В Греции выявили почти 3,5 тыс. случаев COVID-19 за сутки
Спорт
Путин поздравил фристайлистку Таталину с победой на ЧМ в биг-эйре
Мир
Осужденный за коррупцию Саркози вновь предстанет перед судом 
Общество
В ГД внесли проект о конфискации авто за «пьяные» ДТП с тяжкими последствиями
Мир
В Словакии продлили режим ЧС из-за коронавируса
Общество
Памятник Доктору Лизе установили в Подмосковье
Общество
В МИДе рассказали о разработке сертификата вакцинации от COVID-19
Мир
Тихановская призвала США добиться международной изоляции Лукашенко
Сюжет:

Врач назвал способ быстро вернуть обоняние после COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-кинезиолог Григорий Крутов назвал способ ускорить процесс возвращения обоняния после перенесенного COVID-19. По мнению специалиста, поможет в этом особая точка на руке. Об этом он сообщил в среду, 17 марта, в эфире телеканала «Москва 24».

Сняли с языка: «географические» пятна могут быть симптомом COVID-19
Данные получены в результате глобального исследования проявлений инфекции

Крутов объяснил, что на теле человека есть несколько точек, которые могут стимулировать обонятельный тракт. Одна из них находится на конце складки, образующейся при сложении большого и указательного пальцев руки. Эта точка называется четвертой точкой в меридиане толстого кишечника.

«Попробуйте понюхать что-нибудь, затем прижать точечку и снова понюхать. Вы увидите, что как только вы ее прижимаете, запах меняется», — сказал врач.

В конце октября 2020 года врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев назвал еще один способ восстановления обоняния после COVID-19. Он отметил, что для возвращения обоняния необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям в носу, в этом помогут сосудосуживающие препараты, капли и регулярное орошение полости носа.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021