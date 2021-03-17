Врач назвал способ быстро вернуть обоняние после COVID-19

Врач-кинезиолог Григорий Крутов назвал способ ускорить процесс возвращения обоняния после перенесенного COVID-19. По мнению специалиста, поможет в этом особая точка на руке. Об этом он сообщил в среду, 17 марта, в эфире телеканала «Москва 24».

Крутов объяснил, что на теле человека есть несколько точек, которые могут стимулировать обонятельный тракт. Одна из них находится на конце складки, образующейся при сложении большого и указательного пальцев руки. Эта точка называется четвертой точкой в меридиане толстого кишечника.

«Попробуйте понюхать что-нибудь, затем прижать точечку и снова понюхать. Вы увидите, что как только вы ее прижимаете, запах меняется», — сказал врач.

В конце октября 2020 года врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев назвал еще один способ восстановления обоняния после COVID-19. Он отметил, что для возвращения обоняния необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям в носу, в этом помогут сосудосуживающие препараты, капли и регулярное орошение полости носа.

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