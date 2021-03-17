Более 500 многоквартирных домов отремонтируют в Омской области в этом году

В Омской области в 2021 году планируется отремонтировать 501 многоэтажный дом. Подробности рассказали в региональном фонде капитального ремонта.

На данный момент объявлен 41 аукцион на ремонт 205 домов. В 135 из них необходимо привести в порядок крыши, еще в 54 — внутридомовые инженерные системы, а в оставшихся 16 планируется отремонтировать фасады, подвалы и фундамент, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Общая максимальная стоимость контрактов составит 614 млн рублей. Определить подрядчиков намерены 8 апреля.

Всего в регионе в этом году планируется отремонтировать 501 дом, из них 242 расположены в областной столице, а 259 — в районах.

В январе «Известиям» сообщили в Минстрое, что в 2021 году государство направит на замену старых лифтов в регионах 1,35 млрд рублей. Сегодня на эти цели используют средства, собранные с жильцов за капремонт.