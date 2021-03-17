Осужденный за коррупцию Саркози вновь предстанет перед судом 

Бывший президент Франции Николя Саркози, ранее осужденный за коррупцию, может снова оказаться на скамье подсудимых, но уже по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. Об этом в среду, 17 марта, сообщил французский телеканал BFMTV.

Согласно опубликованной информации, один из митингов, состоявшихся на парижской площади Согласия в 2012 году, для президентской кампании Саркози организовала компания «Бигмалион». Всего было организовано 40 различных мероприятий.

При этом отмечается, что расходы кандидатов на президентскую кампанию ограничены законом суммой в €22,5 млн, а за превышение предусмотрено наказание. Однако, как отмечается в материале, избирательная кампания обошлась Саркози и его сторонникам по меньшей мере в €42,8 млн.

Скандал вокруг избирательной кампании экс-президента разразился в 2014 году. Тогда выяснилось, что для каждого мероприятия велась двойная отчетность, в рамках которой «Бигмалион» выставлял сокращенный счет штабу, а остаток оплачивала партия Саркози «Союз за народное движение».

На скамье подсудимых по этому делу оказались 14 человек, в том числе сотрудники «Бигмалиона» и представители избирательной кампании Саркози во главе с Жеромом Лаврийо. Последний, в свою очередь, признал, что участвовал в махинациях, но не был инициатором мошеннических схем, как и руководители политической партии.

Теперь, как отмечается, судьям предстоит выяснить степень ответственности каждого. Предполагается, что судебный процесс начнется в мае.

По данным телеканала, Саркози грозит дополнительный год тюремного заключения, а также штраф более €3,7 тыс.

1 марта суд Парижа признал Саркози виновным по делу о коррупции и торговле влиянием. Его приговорили к трем годам тюрьмы, из них один год составит реальный срок, а два — условный.

Позднее BFMTV сообщил, что политик сможет отбыть один год реального срока дома — под электронным наблюдением.

Защита бывшего президента запланировала обжаловать приговор, поскольку он вызвал только «непонимание» и «возмущение».