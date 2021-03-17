В Словакии продлили режим ЧС из-за коронавируса

Правительство Словакии продлило режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране. Об этом 17 марта сообщило Словацкое телевидение.

Уточняется, что срок действия режима ЧС в стране должен был закончиться 19 марта, однако его продлили еще на 40 дней.

Власти внесли ряд правок в ранее принятое постановление о ЧС, в частности ввели запрет для жителей на поездки за рубеж для отдыха.

Данное решение кабмина должен утвердить Национальный совет (парламент) в течение 20 дней.

Ранее чрезвычайное положение в Словакии было продлено 5 февраля. До этого власти уже продлевали несколько раз режим ЧС из-за пандемии COVID-19.

По последним данным, число заболевших COVID-19 за всё время пандемии в стране составило 342 430 человек, выздоровели 255 300 пациентов, зафиксировано 8738 летальных исходов (из них 69 — за последние сутки).

Сейчас в стране действует комендантский час с 20:00 до 1:00 по местному времени, а с 5:00 до 20:00 — запрет на выход без необходимости. Предприятия оказания бытовых услуг и большинство магазинов закрыты.

Накануне сообщалось, что лабораторные испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разрешение на применение которой в стране без предварительной регистрации в ЕС выдало национальное министерство здравоохранения, прошли в Словакии успешно.