Ученые назвали в четыре раза увеличивающий риск смерти от COVID-19 фактор

Шанс умереть от коронавирусной инфекции почти в четыре раза выше у людей, которые ходят медленно, по сравнению с теми, кто предпочитает быстрый темп ходьбы. К такому выводу пришли ученые из Университета Лестера в Великобритании, пишет газета Leicestershire Live.

Авторы исследования изучили данные порядка 412 тыс. британцев из биобанка, представляющего собой базу медицинских и генных сведений полумиллиона жителей страны в возрасте от 40 до 69 лет, уточняет 17 марта телеканал «Звезда».

Ученые пришли к выводу, что медленная ходьба практически в 3,75 раза увеличивает риск умереть в результате осложнений, вызванных COVID-19.

Стоит отметить, что риски были одинаково высокими как у людей как с нормальным весом, так и с ожирением. Авторы работы предположили, что причина может крыться в лучшем состоянии сердечно-сосудистой системы, которая характерна для любителей быстрого темпа ходьбы, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот же день сообщалось, что американские ученые отследили эволюционный путь, который прошел вирус SARS-CoV-2 в организме человека с ослабленным иммунитетом за пять месяцев, и выявили, какие мутации позволяют COVID-19 уклоняться от иммунной защиты.

Так, люди с аутоиммунными заболеваниями или получающие иммуносупрессивные препараты, могут стать хроническими носителями инфекции. Их иммунная система не в состоянии уничтожить вирус, однако она продолжает его атаковать, а вирус пытается перестроиться таким образом, чтобы этой атаки избежать.