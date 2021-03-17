Власти России пообещали профинансировать расходы при введении санкций на госдолг

В Минфине РФ раскрыли план действий в случае введения санкций в отношении государственного долга страны. Как сообщил в среду, 17 марта, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, Россия профинансирует все текущие расходы.

«Тем не менее, если такие решения (о введении санкций. — Ред.) будут приняты, мы найдем ответ, найдем решение, как действовать в этой ситуации для того, чтобы профинансировать все первоочередные расходы», — сказал он.

Он уточнил, что в случае введения дополнительных ограничений на госдолг министерство договорится с Центральным банком (ЦБ) РФ о предоставлении ликвидности коммерческим банкам и финансовым институтам, передает «Газета.ру».

В начале марта Силуанов рассказал, что Минфин РФ может частично профинансировать расходы бюджета в 2021 году за счет остатков прошлого года и одновременно сократить заимствования. По словам министра, их постепенное снижение поможет быстрее нормализовать бюджетную политику в аспекте ее влияния на долговые рынки. Кроме того, Силуанов указал на то, что это окажет положительное влияние на процентные ставки в экономике, что, в свою очередь, даст возможность долговому рынку «спокойно реагировать на возможные санкционные риски».

В конце 2020 года Силуанов заявил, что программа заимствований всё равно будет выполнена, несмотря на риски усиления санкционного давления на Россию в 2021 году.