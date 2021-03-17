В Минобороны назвали «несущественным» взрыв при разгрузке БПК в Приморье

В Министерстве обороны России, комментируя информацию о взрыве при выгрузке торпед и мин с большого противолодочного корабля в Приморье, заявили, что «ничего существенного не произошло».

10 марта в воинской части в закрытом городе Фокино плавучий кран выгружал снаряды, когда прогремел взрыв, за ним последовал пожар, стрела крана обрушилась на борт судна. Пострадали семь человек.

Запрос РЕН ТВ о потерпевших ведомство оставило без ответа.

Пострадавших госпитализировали, некоторые из них, вероятно отравились продуктами горения. Из-за падения стрелы крана образовалась пробоина, в которую начала поступать вода, возникла угроза опрокидывания и затопления корабля.

Предположительно, происшествие не связано с нарушением процесса выгрузки боеприпасов или нарушением мер безопасности.