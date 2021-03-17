В МИДе рассказали о разработке сертификата вакцинации от COVID-19

В России разрабатывается проект сертификата вакцинации от COVID-19 для привитых российскими вакцинами. Об этом в среду, 17 марта, сообщили в российском МИДе.

Предполагается, что документ будет выдаваться на двух языках — русском и английском.

«МИД России принимает участие в межведомственной работе по согласованию вопроса о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции с использованием российских вакцин, а также международном признании указанных документов», — цитирует «РИА Новости» сообщение министерства.

Головным ведомством в проекте является Минздрав страны, указали в МИДе. Отмечается, что после окончания разработки документа последуют переговоры с международным сообществом о свободном пересечении границ с использованием этого сертификата.

Вместе с этим, как отметили в ведомстве, на международной площадке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) создаются технические спецификации для международного цифрового сертификата о прививках.

«В ней участвуют российские эксперты. МИД России, в свою очередь, оказывает поддержку этой работе», — добавили в министерстве.

Ранее в этот же день Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. В сертификате будет содержаться информация о прохождении гражданином ЕС вакцинации против COVID-19, данные о его выздоровлении после инфекции или же об отрицательном результате ПЦР-теста.

В ЕК уточнили, что свидетельство о вакцинации будет выдаваться только тем гражданам, которые привились вакциной, получившей разрешение на продажу в ЕС. Документы должны появиться в середине июня и будут действовать на территории стран — участниц альянса.

В настоящее время к одобренным препаратам относятся Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Российская вакцина «Спутник V» и китайские Sinovac и Sinopharm в список не вошли.

Использование COVID-сертификатов будет приостановлено, когда ВОЗ отменит международную чрезвычайную ситуацию по коронавирусу.

Позже источник сообщил о стремлении Евросоюза к взаимному признанию COVID-сертификатов с третьими странами по мере открытия границ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 марта указал, что решение Европейского союза о введении паспортов вакцинации от коронавируса противоречит принципу добровольности. Лавров также выразил надежду на то, что решение ЕС не будет дискриминировать граждан России.