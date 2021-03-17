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Индекс Мосбиржи опустился ниже 3500 пунктов на фоне новостей о санкциях США

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Индекс Московской биржи впервые с 11 марта опустился ниже 3500 пунктов на фоне новостей о расширении минторгом США экспортных ограничений в отношении России. Об этом свидетельствуют данные торгов от 17 марта.

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Так, к 18:26 мск рублевый индекс Мосбиржи снизился до 3498,17 пункта. При этом индекс РТС к 18:01 мск упал до 1490,71 пункта. По состоянию на 18:54 мск, индекс Московской биржи находился на отметке в 3507,91 пункта, а РТС ― 1493,66.

Ранее в этот день стало известно, что минторг США расширит экспортные ограничения в отношении России. Торговые санкции коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будет действовать только до 1 сентября.

По сообщению ведомства, определенные категории экспорта и реэкспорта до 1 сентября будут исключены из вводимых ограничений. В их числе государственные и коммерческие космические полеты, гражданская авиация, действующие в России американские компании и их дочерние предприятия.

После этой даты лицензирование всех товаров, связанных с национальной безопасностью, будет осуществляться с «презумпцией отказа», сказано в документе.

Также 17 марта стало известно, что США вносят Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг. Решение вступит в силу с 18 марта. Суть рестрикций заключается в отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных изделий и оборонных услуг, предназначенных РФ.

Кроме того, 17 марта президент США Джо Байден заявил, что Москва должна ответить за вмешательство в американские выборы.

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