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ВОЗ рекомендовала продолжить использовать вакцину AstraZeneca

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить вакцинацию от коронавирусной инфекции британско-шведским препаратом от компании AstraZeneca. Об этом следует из заявления ВОЗ, опубликованного на сайте 17 марта.

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Специалисты ВОЗ отметили, что рекомендуют продолжить вакцинацию AstraZeneca, так как польза от препарата перевешивает возможные риски.

При этом в организации подчеркнули, что пока не пришли к окончательным выводам по поводу препарата. Сейчас ВОЗ активно поддерживает контакты с Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и другими регуляторами, чтобы получать полную информацию о безопасности препарата.

«Глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин тщательно оценивает последние доступные данные о безопасности вакцины AstraZeneca. Как только этот обзор будет завершен, ВОЗ немедленно сообщит о результатах общественности», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день в Австралии были зафиксированы четыре побочные реакции после применения указанной вакцины. У местных жителей фиксировались анафилактические реакции.

Ранее, 15 марта, Италия и Франция вслед за Германией отказались от использования вакцины AstraZaneca. Подобное решение также приняли власти Дании, Норвегии, Исландии, Португалии и ряда других стран.

Решение об отказе от лекарства были принято в качестве мер предосторожности на фоне сообщений о развитии тромбоэмболии у ранее привитых пациентов.

В компании AstraZeneca после этого заявили о безопасности вакцины и отметили, что число выявленных случаев тромбоза и тромбоэмболии оказалось гораздо меньше, чем можно было бы ожидать.

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