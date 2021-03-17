ВОЗ рекомендовала продолжить использовать вакцину AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить вакцинацию от коронавирусной инфекции британско-шведским препаратом от компании AstraZeneca. Об этом следует из заявления ВОЗ, опубликованного на сайте 17 марта.

Специалисты ВОЗ отметили, что рекомендуют продолжить вакцинацию AstraZeneca, так как польза от препарата перевешивает возможные риски.

При этом в организации подчеркнули, что пока не пришли к окончательным выводам по поводу препарата. Сейчас ВОЗ активно поддерживает контакты с Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и другими регуляторами, чтобы получать полную информацию о безопасности препарата.

«Глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин тщательно оценивает последние доступные данные о безопасности вакцины AstraZeneca. Как только этот обзор будет завершен, ВОЗ немедленно сообщит о результатах общественности», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день в Австралии были зафиксированы четыре побочные реакции после применения указанной вакцины. У местных жителей фиксировались анафилактические реакции.

Ранее, 15 марта, Италия и Франция вслед за Германией отказались от использования вакцины AstraZaneca. Подобное решение также приняли власти Дании, Норвегии, Исландии, Португалии и ряда других стран.

Решение об отказе от лекарства были принято в качестве мер предосторожности на фоне сообщений о развитии тромбоэмболии у ранее привитых пациентов.

В компании AstraZeneca после этого заявили о безопасности вакцины и отметили, что число выявленных случаев тромбоза и тромбоэмболии оказалось гораздо меньше, чем можно было бы ожидать.