Alibaba и 100 тыс. трейдеров: Мосбиржа назвала популярные иностранные акции

За полгода количество клиентов, торгующих акциями иностранных компаний на Московской бирже, превысило 100 тыс. человек . Среди зарубежных организаций наибольшей популярностью у инвесторов пользуются бумаги Tesla, Alibaba Group и Apple, рассказали «Известиям» на площадке . Там отметили, что среднедневной объем торгов такими бумагами вырос более чем в четыре раза. Эксперты пророчат американскому рынку в 2021-м еще больший рост .

Предпочтения в инвестициях

На сегодня сделки с акциями зарубежных компаний на Московской бирже совершают более 100 тыс. инвесторов, и их число продолжает расти, завил «Известиям» директор департамента рынка акций биржи Борис Блохин. Торговля бумагами иностранных эмитентов на площадке стартовала в конце августа прошлого года. По истечении более чем шести месяцев там представлено 87 акций международных корпораций.

По итогам февраля 2021-го лидерами среди иностранных бумаг по объему открытых позиций стали акции производителя электрокаров Tesla . Их доля в портфеле российских розничных инвесторов составила 19,6% . На второй строчке акции китайского гиганта в области e-commerce Alibaba, на них пришлось 18% . Производитель айфонов Apple замыкает тройку, его бумаги находятся в портфеле 15,1% россиян.

Alibaba Фото: Global Look Press/Tpg

В рейтинг топ-10 также вошли акции фармацевтической корпорации Pfizer (10,3%), американского гиганта в области авиационной, космической и военной техники Boeing (7,8%), онлайн-ритейлера Amazon (7%), производителя беспроводных средств связи Qualcomm (6,9%), соцсети Facebook (5,6%), производителя микросхем AMD (5,1%), и закрывает список телекоммуникационный конгломерат AT&T (4,6%).

— Ежедневно объем торгов иностранными акциями измеряется миллиардами рублей и постоянно растет. Это связано как с увеличивающимся спросом частных инвесторов, которые пользуются возможностью купить акции глобальных компаний без затрат на конвертацию валюты, так и с ростом числа торгуемых зарубежных бумаг . С августа 2020-го среднедневной объем торгов вырос более чем в четыре раза, — отметил Борис Блохин, добавив, что в 2021 году Мосбиржа расширит список иностранных акций , добавив еще несколько сотен бумаг. Уже сейчас рассматривается ряд юрисдикций, помимо США.

На Мосбирже «Известиям» не уточнили объем ежедневных торгов и динамику его изменений за последнее время.

На Санкт-Петербургской бирже первенство осталось также за Tesla, которая заняла 11,5% от общего объема торгов на площадке в феврале. Далее следуют Virgin Galactic Holdings (9,8%), Alibaba (5,3%), Apple (4,2%), Amazon (3,2%) и другие . Объем торгов иностранными бумагами по итогам месяца составил $38,06 млрд, а количество активных счетов достигло 769,41 тыс. Сделки заключались с около 1,5 тыс. бумаг зарубежных эмитентов.

Alibaba Фото: REUTERS/Dado Ruvic

«Известия» опросили участников рынка о росте интереса россиян к иностранным акциям за последний год и доли операций. В «Сбере» рассказали, что с августа 2020-го обороты по зарубежным ценным бумагам на Мосбирже на брокерских счетах выросли в 10 раз, на ИИС — в восемь раз . По словам начальника управления инвестиционных продуктов «Открытие Private Banking» Андрея Шенка, сейчас доля валютных активов в инвестиционном портфеле клиентов составляет порядка 60% и только 40% рублевые. Однако рост популярности нельзя назвать взрывным, так как для клиентов банка доступ к иностранным акциям существовал давно, добавил он.

В крупных брокерских компаниях отметили, что интерес россиян к зарубежным ценным бумагам не первый год в тренде, а 2020-й удвоил инвестиции в этот сегмент. В «Открытии» добавили, что в портфеле клиентов доля иностранных бумаг, торгующихся на Мосбирже, мала. Пока популярны два способа покупки — через санкт-петербургскую и американскую площадки.

Причины и перспективы

Спрос россиян на иностранные активы эксперты объясняют совпадением ряда причин, в числе которых пандемия COVID-19, низкие ставки, омоложение инвесторов, популярность и узнаваемость американских брендов , а также очевидные плюсы в виде перспектив для роста и огромного выбора инструментов и отраслей. По словам директора по брокерскому бизнесу «БКС Мир Инвестиций» Олега Чихладзе, зарубежные бумаги показывают более выразительную динамику, также они на уровне идей и брендов всё больше знакомы нынешнему поколению инвесторов, которым в среднем меньше 40. Каждый второй новый клиент проявляет интерес к иностранным бумагам, а к российским — каждый третий, рассказали в БКС.

Ранее в ЦБ отмечали, что в 2020-м заметной тенденцией стало увеличение интереса к ценным бумагам иностранных эмитентов . По итогам года приток средств физлиц в акции и об­лигации компаний, зарегистрированных в иностранной юрисдикции, составил 638 млрд рублей, что более чем вдвое превышает отток средств с валютных счетов и вкладов граждан в банках страны.

Alibaba Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Расширение инструментов на Московской и Санкт-Петербургской биржах и их конкуренция позитивно отразятся на инвесторах, обеспечив динамичное развитие инфраструктуры отечественного фондового рынка , считают аналитики «Финама». Говоря о количестве клиентов, торгующих иностранными акциями, в «Фридом Финанс» отметили, что прошло всего полгода с момента запуска новых инструментов, обратив внимание и на удобство торговли в рублях.

По западным площадкам, в частности по американскому рынку, в перспективе года можно ожидать обновления максимумов , считает руководитель отдела анализа акций ГК «Финам» Наталья Малых. Среди главных плюсов она назвала прогресс в вакцинировании и выход экономики из рецессии.

Вместе с тем, по словам шеф-аналитика TeleTrade Петра Пушкарёва, ближайшее заседание ФРС США скорее окажется проходным событием и мало чем повлияет на в целом позитивную динамику Уолл-Стрит до конца марта. А если будет принято решение увеличить мощность печатного станка, то его последствия в конечном счете для фондового рынка будут также позитивны.

Впрочем, по данным ЦБ, по состоянию на 1 января 2021-го вложения в ценные бумаги российских эмитентов по-прежнему составляют основную долю инвестиций населения — 85%.