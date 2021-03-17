Собянин анонсировал запуск новой системы безопасности в метро в 2022 году

Новую систему безопасности и управления движением поездов запустят в Московском метрополитене в начале 2022 года. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в среду, 17 марта.

«Сегодня Кольцевая (линия. — Ред.) — визитка московского метро. Мы бережем ее исторический облик и в то же время обновляем технологии. В начале следующего года запустим новую систему безопасности и управления движением поездов», — сообщил он.

Собянин напомнил, что Кольцевую линию метро достроили в марте 1954 года. Тогда она объединила все работающие линии и разгрузила пересадочные станции в центре столицы, передает агентство городских новостей «Москва».

Градоначальник отметил, что сейчас завершается важный этап строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).

«Сейчас завершаем на БКЛ фундаментальный этап — проходку тоннелей — и одну за другой открываем новые станции. Когда Большая кольцевая линия будет полностью достроена, эффект почувствует весь город. Снизится нагрузка на головные участки метро, в том числе на Кольцевую линию», — заключил он.

Ранее, 10 марта, Собянин сообщил, что проходку тоннелей БКЛ московского метро завершат в 2021 году. Он отметил, что предстоит выполнить проходку еще четырех тоннелей, расположенных на восточном участке БКЛ от станции «Каширская» до станции «Нижегородская». Общая длина участка составляет 11,4 км.

Накануне стало известно, что движение поездов между станциями «Беляево» и «Новые Черемушки» на оранжевой ветке столичного метро остановят с 20 марта по 2 апреля. Там будут прокладывать тоннель БКЛ и строить будущую станцию «Воронцовская», уточняет телеканал «360».