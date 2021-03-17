Польша перейдет в режим локдауна из-за коронавируса

Власти Польши распространят действие ограничений из-за коронавируса на всю страну, сообщил в среду, 17 марта, министр здравоохранения страны Адам Недзельский в ходе пресс-конференции.

«Мы приняли решение всё те же ограничения и нормы ввести на территории всей страны», — приводит его слова Wiadomości.

Министр напомнил, что в режим локдауна уже перешли Варминьско-Мазурское, Поморское, Мазовецкое и Любуское воеводства.

Как уточняется на сайте правительства, карантинный режим на территории страны будет действовать в период с 20 марта по 9 апреля. В соответствии с ограничительными мерами будут закрыты гостиницы, учреждения культуры и спортивные объекты.

Кроме того, будет ограничена работа торговых центров, а ученики с 1 по 3 класс будут учиться дистанционно. В пресс-службе правительства отметили, что локдаун затронет и пасхальную неделю.

В конце февраля Недзельский объявил об ужесточении в стране ограничений в связи с пандемией COVID-19/ Отмечалось, что в регионе на 100 тыс. жителей приходится 45 новых заболевших COVID-19 ежедневно при среднем показателе по стране в 20 случаев.