Польша перейдет в режим локдауна из-за коронавируса
Власти Польши распространят действие ограничений из-за коронавируса на всю страну, сообщил в среду, 17 марта, министр здравоохранения страны Адам Недзельский в ходе пресс-конференции.
«Мы приняли решение всё те же ограничения и нормы ввести на территории всей страны», — приводит его слова Wiadomości.
Министр напомнил, что в режим локдауна уже перешли Варминьско-Мазурское, Поморское, Мазовецкое и Любуское воеводства.
Как уточняется на сайте правительства, карантинный режим на территории страны будет действовать в период с 20 марта по 9 апреля. В соответствии с ограничительными мерами будут закрыты гостиницы, учреждения культуры и спортивные объекты.