Валуев поделился ожиданиями от боя между Поветкиным и Уайтом

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев в среду, 17 марта, рассказал телеканалу РЕН ТВ о своих ожиданиях от боя-реванша между российским боксером Александром Поветкиным и его американским соперником Диллианом Уайтом.

Валуев признался, что будет болеть за Поветкина, но не стал давать прогноз на предстоящий поединок. По его словам, исход прошлого боя был настоящей неожиданностью.

«Я все-таки ждал того момента, когда Саша нанесет свой коронный удар, но я не был на 100% уверен, что оппонент ему такую возможность предоставит», — сказал Валуев.

Он также не исключил влияние COVID-19 на функциональное состояние Поветкина. Кроме того, Валуев отметил, что поединок будет зависеть от манеры ведения боя соперника.

Поединок-реванш между Поветкиным и Уайтом состоится 27 марта на Гибралтаре. Его трансляцию в прямом эфире проведет телеканал РЕН ТВ.

Ранее в этот день Поветкин ответил на заявление Уайта о том, что спортсмен симулировал коронавирус для переноса поединка между ними. Он подчеркнул, что у него есть все официальные бумаги.

16 марта представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев заявил, что Уайт находится под серьезным психологическим давлением перед боем с Поветкиным.

Первый поединок Поветкина и Уайта за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе прошел 23 августа 2020 года в Великобритании. Тогда российский спортсмен отправил соперника в глубокий нокаут.

Второй бой отложили. Изначально боксеры должны были встретиться на ринге 26 ноября, однако Поветкин заболел COVID-19.

Поветкин сойдется в поединке с Уайтом 27 марта на Гибралтаре. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.