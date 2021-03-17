Журналисты раскрыли ячейку неонацистов во французской армии

Журналисты обнаружили ячейку неонацистов во французской армии. Около 50 бойцов открыто пропагандируют идеи ультраправых через свои аккаунты в социальных сетях, передает телеканал «Известия». На свои странички они выкладывают фото и видео, где не стесняются демонстрировать нацистскую символику. Неонацисты нашлись в 14 разных воинских соединениях французской армии. В первую очередь в Иностранном легионе, где служит много профашистски настроенных украинцев, но не только там. Министр обороны Франции Парли не стала игнорировать проблему. По результатам ведомственной проверки из рядов вооруженных сил страны уволили одного бойца, у которого нашли татуировку с эмблемой СС.

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