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Американский дирижер Джеймс Ливайн умер в возрасте 77 лет

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Американский дирижер, бывший художественный руководитель Метрополитен-опера (Нью-Йорк) Джеймс Ливайн скончался на 78-м году жизни. Об этом в среду, 17 марта, пишет газета The New York Times со ссылкой на личного врача артиста.

Дирижер скончался 9 марта. Причину его смерти издание не уточняет.

Ливайн родился в США в 1943 году. В период с 1976 по 2018 год он занимал должность музыкального и художественного руководителя Метрополитен-опера, также был музыкальным директором Мюнхенского филармонического оркестра с 1999 по 2004 год, а с 2004 по 2012-й руководил Бостонским симфоническим оркестром.

11 января должно было состояться выступление дирижера во Флоренции, но концерт был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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