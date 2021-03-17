Машина из ЗРК С-300 заблокировала движение на трассе под Москвой

Крупнотоннажная машина из состава зенитно-ракетного комплекса С-300 съехала задними колесами с автомобильной трассы на участке А-107 (Малого бетонного кольца), заблокировав движение транспорта. Об этом сообщает 17 марта «РИА Новости».

Инцидент произошел около деревни Дубровки, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Пострадавших нет.

Движение автомобилей регулируется и запущено в объезд места аварии.

15 марта маршрутка с пассажирами перевернулась в Сергиево-Посадском городском округе, в результате ДТП пострадали восемь детей.