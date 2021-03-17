В ГД оценили расширение санкций минторгом США против России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в среду, 17 марта, прокомментировал расширение минторгом США санкций против России.

По его словам, новая администрация Соединенных Штатов во главе с президентом Джозефом Байденом будет занимать более агрессивную позиции в отношении Москвы, нежели их предшественники.

«Новых санкций не избежать. Но если бы прежняя команда осталась, то это не означало бы отсутствие новых санкций в отношении России, потому что есть общее консолидированное мнение о прекрасном истеблишменте, связанное с необходимостью давления на Россию», — приводит RT слова Новикова.

Свои решения США объясняют тем, что Россия якобы представляет стратегическую угрозу для их существования, и когда какая-либо страна, по сути, объявляется врагом, то за этим последуют соответствующие действия, добавил парламентарий.

«Совокупность этих мер продолжает осуществляться, и с приходом Байдена только усилится, ни о какой смене трендов в Вашингтоне по отношению к России в ближайшее время речи не будет», — заключил он.

О том, что минторг США расширит экспортные ограничения в отношении России, в ведомстве сообщили ранее в этот же день.

Торговые санкции США коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будет действовать только до 1 сентября. По сообщению ведомства, определенные категории экспорта и реэкспорта до этой даты будут исключены из вводимых ограничений. В их числе государственные и космические полеты, гражданская авиация, действующие в России американские компании и их дочерние предприятия.

После этой даты лицензирование всех товаров, связанных с национальной безопасностью, будет осуществляться с «презумпцией отказа», сказано в документе.

Санкции приняты по решению главы Госдепартамента США Энтони Блинкена от 2 марта в связи с инцидентом с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией в городе Солсбери 4 марта 2018 года и ситуации вокруг блогера Алексея Навального, в отношении которых якобы было применено вещество класса «Новичок».

Также в среду стало известно, что Соединенные Штаты вносят Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг, ранее в этот же день сообщили в Госдепе. Решение вступит в силу с 18 марта. Суть рестрикций заключается в отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных изделий и оборонных услуг, предназначенных России.

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа прошлого года, когда летел из Томска в Москву. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навальный был доставлен сначала в омскую больницу, а затем в немецкую клинику «Шарите». 23 сентября россиянина выписали.

О якобы обнаружении признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы у Навального стало известно уже по его прибытии в ФРГ. Омские врачи при обследовании интоксикацию веществом не обнаружили.

Правительство Германии, опираясь на информацию специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Обвинили в произошедшем Москву, при этом никаких доказательств приведено не было.

В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в «Шарите» так и не представили данные о лечении блогера, которые неоднократно запрашивала у Германии Москва.

Как утверждают в Лондоне, работавший на британские спецслужбы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены «Новичком», который якобы разрабатывался в России. Россию обвинили в причастности к инциденту, но Москва категорически отвергала все обвинения в свой адрес, указав на их бездоказательность и отсутствие химоружия. Евросоюз продлил антироссийские санкции по химоружию, в том числе касающиеся «дела Скрипалей», до 16 октября 2021 года.