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Поветкин рассказал о своей ненависти к Хуку

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Российский боец Александр Поветкин рассказал, за что ненавидит немецкого боксера Марко Хука. Об этом сообщил в среду, 17 марта, телеканал РЕН ТВ.

«Если Уайт хочет говорить — пусть говорит, он это любит»
Российский боксер Александр Поветкин — о поведении соперника, подготовке к реваншу и новом доме

Как напомнили журналисты, однажды Поветкин назвал Хука «обезьяной».

«Обезьяна, себя вести не умеет. Чем раздражал? Своими выходками, своими поступками, высказываниями, бывает такое», — сказал Поветкин.

Он уточнил, что, несмотря на ненависть к немецкому спортсмену, желания вступить с ним в конфликт во время пресс-конференции или церемонии взвешивания не возникало. Однако если бы Хук проявил агрессию, то Поветкин непременно ответил бы на нее.

«Можно сказать, что он у меня вызывает злость и ненависть, это плохо. Когда я с ним боксировал, у меня многое не получилось. Но если бы он меня ударил (на пресс-конференции. — Ред.), то я ударил бы в ответ, даже не задумываясь. Даже не успел бы задуматься. Пресс-конференции — это шоу, кто-то рожу строит. Я нормально и спокойно к этому отношусь», — объяснил российский боец.

Бой Поветкина и Хука состоялся 25 февраля 2012 года. После 12 раундов поединка судьи присудили победу российскому боксеру, однако эксперты назвали победу спорной.

Хук не признал победу российского боксера. И однажды даже обвинил его в употреблении допинга.

«Поветкин ударно начал бой, но очень скоро устал и в конце поединка еле держался на ногах. Все, кто смотрел поединок, видели, что я победил», — заявил немецкий спортсмен.

Как рассказал тренер по боксу Александр Зимин, российский боец активно готовился к поединку с немецким боксером.

«За два дня до боя с Марко Хуком мы провели тестовую тренировку по электрокардиограмме, по восстановлению пульса, которую Саша отработал на очень хорошем пульсе и восстановился за минуту. У него были очень высокие скоростно-силовые качества, и при этом Поветкин был абсолютно спокоен и выдержан. У нас не было причин беспокоиться», — рассказал Зимин.

По словам тренера, Хук применил грязные методы в бою. От спортсмена исходил едкий запах.

«Не думаю, что случайно это всё произошло <…> Единственное, что меня смутило тогда перед боем, — чересчур наглое и уверенное поведение Хука на пресс-конференции. Это не было похоже на классическую для профессионального бокса наигранную браваду. Казалось, у Марко была полная уверенность в исходе предстоящего боя, и она лежала вне области чистого спорта», — сказал он.

Вскоре Поветкину предстоит встретиться на бое-реванше с британским спортсменом Диллианом Уайтом. Поединок состоится 27 марта на Гибралтаре. Трансляцию поединка в прямом эфире проведет телеканал РЕН ТВ. Поветкин в преддверии реванша с Уайтом дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором рассказал о подготовке и восстановлении после коронавируса.

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