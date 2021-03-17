Подмосковье признали одним из лидеров по производству грибов

Московская область по итогам 2020 года вошла в число лидеров в России по производству грибов. В 2020 году в регионе собрали около 8,2 тыс. т продукции.

По словам и.о. главы регионального минсельхозпрода Сергея Воскресенского, грибоводство является одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства области.

Сейчас производством грибов, мицелия и компоста в Подмосковье занимаются четыре крупных предприятия. Выращиваются шампиньоны, вешенки и редкие азиатские грибы.

Как пишет «Подмосковье сегодня», комплекс по производству грибов «ТД «Богородские овощи» из Электростали собрал первые 15 т редких королевских шампиньонов.