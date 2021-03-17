Приморье готовится к мощному китайскому циклону

На Приморский край надвигается мощный циклон из Китая. Он вызовет в регионе сильные осадки. Фронтальные разделы подойдут к Приморью днем в субботу, 20 марта. Начнется снег, а в некоторых районах он будет с дождем.

В воскресенье, 21 марта, циклон переместится на территорию края. Осадки станут интенсивнее, снег будет идти во всех районах Приморья, пишет Vostokmedia со ссылкой на Примгидромет.

Синоптики предупреждают, что из-за налипаний мокрого снега вырастет нагрузка на провода и деревья. Обстановка на дорогах, особенно на перевалах, сильно осложнится. Ночь на воскресенье будет на семь градусов теплее субботней, а день — на четыре градуса холоднее.

Во Владивостоке сильные осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются в ночь на воскресенье. Поднимется юго-восточный ветер. Днем ситуация немного улучшится, но осадки сохранятся, хоть и станут менее интенсивными. Температура воздуха будет в районе +3 градусов.

16 марта сообщалось, что в Хабаровский край пришел снежный циклон. Подразделения МЧС приведены в режим повышенной готовности.