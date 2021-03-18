Штрафное предубеждение: предустановка ПО обойдет «серые» смартфоны

Продавцы «серой» несертифицированной техники продолжат торговать смартфонами и телевизорами без предустановленных российских программ . Впрочем, речь о реализации нелегальной продукции, за которую и так положены штрафы, указали «Известиям» эксперты. Отказ соблюдать предусмотренную законом норму, вступающую в силу 1 апреля, может быть обусловлен в том числе уверенностью в том, что потребители не станут массово жаловаться в Роспотребнадзор, предположили юристы. Но повлиять на нарушителей могут отечественные IT-гиганты, которые заинтересованы в том, чтобы их приложения появились на всех устройствах, говорят эксперты. Однако другие аналитики полагают, что производители софта не станут гоняться за продавцами «серых» устройств, поскольку на них приходится слишком малая доля рынка.

В «серой» зоне

Как минимум три продавца несертифицированных «серых» смартфонов и телевизоров с функцией Smart-TV рассказали «Известиям» о том, что они не планируют устанавливать на продаваемые ими устройства российское ПО. Ни после 1 апреля, когда вступит в силу закон о предустановке, ни после 1 июля, когда власти уже планируют штрафовать за нарушение этого требования.

— Мы продаем смартфоны с тех же заводов, что и официальные представители, например, Xiaomi. Просто наши смартфоны не имеют заводской привязки к российскому региону, — они европейские. На них ничего не будет предустановлено, — рассказал «Известиям» сотрудник интернет-магазина, помещение которого расположено в районе московского торгового комплекса «Савеловский».

Похожим образом в разговоре с «Известиями» высказались еще два продавца «серой» техники, в ассортименте которых были смартфоны и телевизоры компаний Xiaomi и Samsung. Продавцы несертифицированной техники продолжат работать без изменений, несмотря на новые законы, высказал уверенность ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Во вторник 16 марта Госдума приняла закон, который предусматривает административное наказание в виде штрафа для продавцов техники без предустановленного российского ПО . Для должностных лиц штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Рассмотрением административных дел по факту нарушений будет заниматься Роспотребнадзор. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.

Штрафы не страшны

Продавцов «серой» техники обозначенные штрафы в подавляющем большинстве случаев касаться не будут, уверен председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Наличие или отсутствие предустановленного ПО в смартфоне или телевизоре, приобретаемого, например, по объявлению, не является основным критерием выбора или проблемой для потребителя, пояснил он. Следовательно, жалобы в Роспотребнадзор на таких продавцов будут приходить редко , считает эксперт.

— За многие годы люди привыкли покупать смартфоны и после устанавливать нужные для себя приложения — российские или нет. Жаловаться из-за наличия или отсутствия отечественного ПО никто не будет. Значит, и гоняться за продавцами, чтобы оштрафовать их, — высказал мнение Олег Павлов.

Впрочем, и сам рынок «серой» техники — вне закона . С точки зрения налогового и таможенного права с устройств должны быть уплачены как минимум ввозные пошлины и они должны быть сертифицированы Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), пояснил Олег Павлов. Продавцы «серых» устройств этого не делают, то есть их товар имеет статус нелегального .

За нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, КоАП РФ (ст. 14.45) предусмотрены штрафы от 20 тыс. до 40 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических.

— «Серые» смартфоны продаются потому, что правительство считает их долю на рынке некритичной. Плюс не хватает инструментов борьбы. Например, нет практики досудебной блокировки интернет-магазинов, которые продают такие устройства. В свою очередь и правообладатели борются с продажей «серых» устройств не очень активно. Потому что в итоге компании всё равно получают деньги за продажу такой техники, — отметил эксперт.

Ход IT-гигантов

На продавцов несертифицированных устройств могут обратить внимание российские IT-гиганты, которые были заинтересованы в принятии закона о предустановке ПО , отметил Олег Павлов.

— Если «серый» рынок начнет представлять какую-то угрозу или неудобство для тех компаний, которые лоббировали закон, они сами начнут его мониторить и подавать жалобы , -– сказал эксперт. — Я не исключаю, что такие процессы могут запуститься, если компании увидят, что доля рынка устройств без их приложений не будет уменьшаться или начнет увеличиваться. Компании будут подавать жалобы как на продавцов, так и на администраторов площадок, на которых те появляются.

Похожего мнения придерживается и владелец юридической компании «Катков и партнёры» Павел Катков. Информационные посредники продавцов «серых» устройств вроде онлайн-сервисов объявлений тоже должны будут принять участие в очистке рынка, поскольку предложения купить технику без предустановленного российского ПО противоречат закону, добавил он.

В Avito на вопрос о потенциальном взаимодействии с Роспотребнадзором на момент публикации не ответили. «Известия» также направили запрос в Роспотребнадзор.

Российские IT-гиганты вряд ли обратят внимание на «серый» рынок, в свою очередь, считает Эльдар Муртазин. Доля таких устройств составляет около 5% от всех продаж в стране, пояснил он. Столь малый сегмент рынка не может доставить ощутимого дискомфорта корпорациям, полагает аналитик.

В «Яндексе» и Mail.Ru на оперативно не ответили на вопросы «Известий» об обеспокоенности рынком «серых» устройств.