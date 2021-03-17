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Стартовал третий сезон конкурса «Цифровой прорыв»

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На платформе «Россия — страна возможностей» 17 марта запущен третий сезон всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Состязание продлится с марта по декабрь текущего года.

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Конкурсные мероприятия будут традиционно проходить в формате хакатонов — форумов, во время которых специалисты из разных областей разработки программного обеспечения ведут совместную работу над решением какой-либо проблемы. Кроме того, к проектам все также будет применяться кейсовый подход. В новом сезоне больше внимания планируется уделять работе с проектами участников.

«Проект меняется, стремясь соответствовать тенденциям цифровизации каждой из индустрий. Теперь хакатоны будут привязаны не к федеральным округам, как раньше, а к отраслям и секторам экономики. Мы рассчитываем, что такой формат будет гораздо удобнее как для участников, так и кейсодержателей: отраслевой подход понятен и универсален. Всего у нас запланировано 8 тематических полуфиналов», — заявил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Полуфиналы будут посвящены следующим темам: «Медицина и здравоохранение», «Образование. Развитие кадров», «Транспорт и логистика», «Общество. Качество жизни и социальная поддержка», «Сельское хозяйство. Охрана окружающей среды. Фудтех», «Креативные индустрии. Коммуникации и контент», «Умные города, ТЭК и промышленность», «Финансы, банкинг, страхование».

«Регистрация стартует уже сегодня и продлится до последнего хакатона в ноябре. Хакатоны будут проходить с апреля по ноябрь, а финал конкурса запланирован на декабрь. К слову, в этом году для каждой команды мы подготовили масштабную образовательную программу. Она будет включать в себя целый ряд онлайн-курсов, региональных интенсивов и, в завершении программы — тестирование, по итогам которого участники смогут получить соответствующие сертификаты», — отметил Комиссаров.

Кейсовые задания будут даваться в рамках двух направлений: технического и управленческого. Отличие заключается в том, что в управленческом направлении от участников не будет требоваться программное решение задачи, приоритетом станет подготовка концепции, плана мероприятий, программы и методики, технического задания или даже нормативно-правового акта.

Кроме того, в программу конкурса 2021 года входят два акселератора. В первом смогут принять участие победители прошлого сезона, а второй предназначен для тех конкурсантов, которые покажут хорошие результаты на полуфиналах текущего сезона.

Также одной из главных целей конкурса станет создание «ИТ-профсоюза» — сообщества профессионалов отрасли. Надежды возлагают и на региональные ИТ-хабы, которые в этом году должны стать франшизными точками притяжения ИТ-специалистов и экспертов со всей страны.

Генеральным партнером конкурса выступает в госкорпорация «Росатом», также среди партнеров и кейсодержаталей ПАО «Россети» , Mail.ru Group и ПАО «Ростелеком».

В январе сообщалось, что финалисты предыдущего конкурса «Цифровой прорыв» стали обладателями национальной премии «Цифровые вершины – 2020». Церемония награждения лучших IT-команд «Цифрового прорыва» прошла в Москве 8 декабря 2020 года. На ней были объявлены итоги конкурса.

В середине июля сообщалось, что после завершения пандемии коронавирусной инфекции будут востребованы квалифицированные антикризисные менеджеры, IT-специалисты и специалисты по цифровой трансформации бизнеса, а также SMM-менеджеры.

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