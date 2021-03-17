Сроки весенней охоты утвердили в Рязанской области

Сроки весенней охоты определили на территории Рязанской области. Об этом сообщило региональное министерство природопользования.

По данным ведомства, охота на токующих самцов тетеревов из укрытия, вальдшнепов на вечерней тяге, селезней уток, казарок и гусей будет разрешена в южных районах с 3 по 12 апреля. Об этом сообщает 62info.ru. В северных районах охота разрешена с 10 по 19 апреля.

Весенняя охота на селезней с использованием живых подсадных (манных) уток продлится с 1 по 30 апреля.

Ранее сроки охоты изменили в Орловской области в связи с погодными условиями. Охота на уток с использованием подсадных птиц начнется в предпоследнюю субботу марта и продолжится 30 дней.