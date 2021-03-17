Эксперты назвали ошибки россиян при продаже квартир

Неправильно определенная цена недвижимости является главной проблемой собственников, которые пытаются самостоятельно продать квартиру. Об этом 17 марта рассказали эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Специалисты отметили, что только 5% квартир продаются собственниками, при этом многие из них допускают ошибки, которые затрудняют сделку.

«Самостоятельный клиент исходит из того, чего он хочет получить. Если цена ниже рынка, то у продавца много звонков, но он теряет в деньгах, если цена выше рынка, то у него один звонок в месяц», — цитирует Lenta.ru экспертов.

Второй ошибкой специалисты назвали некачественные фотографии недвижимости. Некоторые продавцы снимают не всю квартиру, а размещенные там вещи.

Третьей ошибкой эксперты назвали размещение объявления о продаже не на всех ресурсах. Препятствует быстрой продаже и плохое описание квартиры. Также влияет на результат и тот факт, как продавец общается с потенциальным покупателем по телефону.

«Понятно, что владелец работает где-то и не всегда может взять трубку. Кроме того, самостоятельному продавцу бывает сложно грамотно ответить на все вопросы покупателей», — добавили эксперты.

Кроме того, помешать продаже может отсутствие полного пакета документов и запрет на съемку недвижимости.

Днем ранее эксперты назвали регионы с самыми доступными квартирами. Такие варианты жилья предлагаются в Ингушетии, Владимирской и Курганской областях, а также в республиках Калмыкия и Марий Эл.

Ранее, 10 марта, опрошенные «Известиями» участники рынка заявили, что квартиры в спальных районах российских городов стали более перспективны с точки зрения вложений в недвижимость, чем жилье в центре. В ближайшие 10 лет там цены там вырастут заметнее, чем в центральных локациях.