Прямой эфир
Мир
Генсек НАТО выразил обеспокоенность ситуацией в Грузии
Мир
ВОЗ призвала следить за побочными эффектами от вакцины Johnson&Johnson
Мир
Ирак разрешил гражданам 30 стран получать визу при въезде в страну
Общество
Прокуроры добились выплаты врачам более 2,5 млрд рублей за работу в пандемию
Общество
Эксперт назвала поражение кожи одним из признаков COVID-19
Общество
В Госдуме поддержали идею о введении трех дополнительных выходных
Мир
Источник заявил о стремлении ЕС к признанию COVID-сертификатов с третьими странами
Мир
Ученые обнаружили на МКС неизвестные науке микроорганизмы
Авто
Европейские продажи Lada в феврале рухнули на 54%

Эксперты назвали ошибки россиян при продаже квартир

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неправильно определенная цена недвижимости является главной проблемой собственников, которые пытаются самостоятельно продать квартиру. Об этом 17 марта рассказали эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Меняется всё: трейд-ин пришел на рынок недвижимости
Падение доходов населения ведет к росту интереса к взаимозачетам

Специалисты отметили, что только 5% квартир продаются собственниками, при этом многие из них допускают ошибки, которые затрудняют сделку.

«Самостоятельный клиент исходит из того, чего он хочет получить. Если цена ниже рынка, то у продавца много звонков, но он теряет в деньгах, если цена выше рынка, то у него один звонок в месяц», — цитирует Lenta.ru экспертов.

Второй ошибкой специалисты назвали некачественные фотографии недвижимости. Некоторые продавцы снимают не всю квартиру, а размещенные там вещи.

Третьей ошибкой эксперты назвали размещение объявления о продаже не на всех ресурсах. Препятствует быстрой продаже и плохое описание квартиры. Также влияет на результат и тот факт, как продавец общается с потенциальным покупателем по телефону.

«Понятно, что владелец работает где-то и не всегда может взять трубку. Кроме того, самостоятельному продавцу бывает сложно грамотно ответить на все вопросы покупателей», — добавили эксперты.

Кроме того, помешать продаже может отсутствие полного пакета документов и запрет на съемку недвижимости.

Днем ранее эксперты назвали регионы с самыми доступными квартирами. Такие варианты жилья предлагаются в Ингушетии, Владимирской и Курганской областях, а также в республиках Калмыкия и Марий Эл.

Ранее, 10 марта, опрошенные «Известиями» участники рынка заявили, что квартиры в спальных районах российских городов стали более перспективны с точки зрения вложений в недвижимость, чем жилье в центре. В ближайшие 10 лет там цены там вырастут заметнее, чем в центральных локациях.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021