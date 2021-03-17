Фрагменты ракеты «Союз-2.1б» вывозят из тайги в Якутии

Из тайги в Кобяйском районе Якутии начали вывозить фрагменты второй ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б». Перед этим в течение четырех дней их распиливали.

В операции принимают участие сотрудники службы спасения Якутии и госкорпорации «Роскосмос», сообщает ИА SakhaNews.

Работы в районах падения фрагментов ракеты проводятся в соответствии с договором «О порядке и условиях эпизодического использования части территории Якутии для функционирования районов падения отделяющихся частей космических объектов».

Ракета-носитель «Союз-2» стартовала с Восточного 18 декабря. Районами падения отделяющихся частей стали Алданский и Кобяйский.

Завтра, 18 марта, должна начаться подготовка к запуску с космодрома Восточный ракеты-носителя «Союз-2» с космическими аппаратами One Web. Старт запланирован на 25 марта.