Более 900 млн рублей направят на ремонт трассы в Татарстане

Участок трассы М-7 планируют отремонтировать на территории Татарстана. Максимальная стоимость контракта составит 921,5 млн рублей.

В качестве заказчика выступает «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства». Ремонт пройдет на участке с 1154-го по 1161-й км трассы. Об этом сообщает InKazan.ru. По условиям тендера работы должны начаться 1 мая 2021 года и завершиться 30 ноября 2022 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 апреля.

Ранее сообщалось, что власти Воронежа выделят около 1,22 млрд рублей на реконструкцию будущей Остужевской развязки.