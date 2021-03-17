Газзаев поддержал отказавшихся преклонить колено российских арбитров

Бывший главный тренер ЦСКА и депутат Госдумы Валерий Газзаев поддержал в среду, 17 марта, позицию российского арбитра Сергея Карасева и его бригады, которые отказались поддержать акцию Black Lives Matter (BLM).

«Он правильно сделал, что так поступил. Почему он должен был вставать на колени? По какой причине? Правильно поступил, что не встал на колени. Он профессионально выполняет свою работу, вот и все. Я бы поступил так же», — подчеркнул Газзаев в эфире НСН.

Ранее в этот же день сообщалось, что Карасев и его бригада отказались поддержать акцию Black Lives Matter. Они не встали на одно колено перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией» (2:0), сообщает телеканал «360». Перед началом матча на стадионе «Имени Ференца Пушкаша» в Будапеште футболисты обеих команд встали на одно колено перед стартовым свистком, таким образом поддержав движение BLM.

В бригаде Карасева также были ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Виталий Мешков и Сергей Иванов отвечали за систему видеопомощи рефери (VAR).

Интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожих, Black Lives Matter, было основано в 2013 году. Оно обрело большую популярность после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая 2020 года. После этого по США и ряду западных стран прокатилась волна организованных движением протестов.

При этом в сентябре действующий президент США Дональд Трамп заявил, что движение BLM наносит вред сообществам темнокожих американцев.