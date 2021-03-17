Прямой эфир
Мир
Генсек НАТО выразил обеспокоенность ситуацией в Грузии
Мир
ВОЗ призвала следить за побочными эффектами от вакцины Johnson&Johnson
Мир
Ирак разрешил гражданам 30 стран получать визу при въезде в страну
Общество
Прокуроры добились выплаты врачам более 2,5 млрд рублей за работу в пандемию
Общество
Эксперт назвала поражение кожи одним из признаков COVID-19
Общество
В Госдуме поддержали идею о введении трех дополнительных выходных
Мир
Источник заявил о стремлении ЕС к признанию COVID-сертификатов с третьими странами
Мир
Ученые обнаружили на МКС неизвестные науке микроорганизмы
Авто
Европейские продажи Lada в феврале рухнули на 54%

Газзаев поддержал отказавшихся преклонить колено российских арбитров

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший главный тренер ЦСКА и депутат Госдумы Валерий Газзаев поддержал в среду, 17 марта, позицию российского арбитра Сергея Карасева и его бригады, которые отказались поддержать акцию Black Lives Matter (BLM).

Каменные преткновения: почему темнокожие громят памятники в США и Европе
И что объединяет бельгийского короля Леопольда II с американскими конфедератами и Уинстоном Черчиллем

«Он правильно сделал, что так поступил. Почему он должен был вставать на колени? По какой причине? Правильно поступил, что не встал на колени. Он профессионально выполняет свою работу, вот и все. Я бы поступил так же», — подчеркнул Газзаев в эфире НСН.

Ранее в этот же день сообщалось, что Карасев и его бригада отказались поддержать акцию Black Lives Matter. Они не встали на одно колено перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией» (2:0), сообщает телеканал «360». Перед началом матча на стадионе «Имени Ференца Пушкаша» в Будапеште футболисты обеих команд встали на одно колено перед стартовым свистком, таким образом поддержав движение BLM.

В бригаде Карасева также были ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Виталий Мешков и Сергей Иванов отвечали за систему видеопомощи рефери (VAR).

Интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожих, Black Lives Matter, было основано в 2013 году. Оно обрело большую популярность после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая 2020 года. После этого по США и ряду западных стран прокатилась волна организованных движением протестов.

При этом в сентябре действующий президент США Дональд Трамп заявил, что движение BLM наносит вред сообществам темнокожих американцев.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021