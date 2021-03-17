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Дело об убийстве 23-летней давности возбудили в Омской области

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В Омской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 47-летнего жителя поселка Иртышский, которое произошло в апреле 1998 года. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, 10 марта 2021 года в полицию с заявлением об убийстве отца обратилась бывшая супруга подозреваемого. Она рассказала, что 23 года назад муж жестоко избил свекра, находившегося в тот момент в состоянии алкогольного опьянения, пишет ИА «Город55».

От полученных травм мужчина скончался. Супруг вместе со своими родственниками вывезли тело и закопали его в сточной канаве недалеко от села Усть-Заостровка. О произошедшем они никому не сообщили.

На допросе подозреваемый признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Проводятся следственные действия, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Кемерово обвиняемый в убийстве своей сожительницы 24-летний Владислав Канюс раскаялся в содеянном и извинился перед родственниками погибшей. По версии следствия, он несколько часов издевался над своей бывшей девушкой и ударил ее более 50 раз. Соседи слышали доносившиеся из квартиры крики и несколько раз звонили в полицию, чтобы стражи порядка прислали наряд. Правоохранители же приехали на вызов уже только после того, как сами соседи вскрыли дверь и обнаружили девушку мертвой.

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