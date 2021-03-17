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Минторг США расширит торговые санкции в отношении России

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Минторг США расширит экспортные ограничения в отношении России, они коснутся продажи товаров и услуг, связанных с национальной безопасностью. Об этом в среду, 17 марта, говорится в сообщении ведомства.

«Министерство торговли США расширит ограничения на экспорт в Россию», — отмечается в заявлении.

Санкции вступят в силу с 18 марта. Согласно опубликованным сведениям, министерство торговли США «стремится не допустить доступ России к американским технологиям», которые, как отмечает ведомство, могут быть использованы в области химического оружия.

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В министерстве также отметили, что меры были приняты в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери 4 марта 2018 года и ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Известно, что блогер почувствовал себя плохо 20 августа 2020 года, когда летел из Томска в Москву. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навальный был доставлен сначала в омскую больницу, а затем в немецкую клинику «Шарите». В Берлине заявили о якобы отравлении блогера веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, однако анализы, взятые в Омске, показали отсутствие любых отравляющих веществ. 23 сентября того же года россиянина выписали.

В декабре 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в «Шарите» так и не представили данные о лечении блогера, которые неоднократно запрашивала у Германии Москва.

Как утверждают в Лондоне, работавший на британские спецслужбы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены «Новичком», который якобы разрабатывался в России. Страну обвинили в причастности к инциденту, но Москва категорически отвергала все обвинения в свой адрес, указав на их бездоказательность и отсутствие химоружия. Евросоюз продлил антироссийские санкции по химоружию, в том числе касающиеся «дела Скрипалей», до 16 октября 2021 года.

4 марта 2021 года в Госдепартаменте США назвали условия для России, которые якобы помогут избежать новых санкций. Для этого Москва должна задекларировать и уничтожить «необъявленное химическое оружие». Как подчеркнули в Госдепе в среду, 3 марта, Россию гарантированно ждет второй раунд санкций, если страна не примет на себя обязательства о неприменении химического оружия.

В тот же день заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Генассамблеи, что США и союзники хотят использовать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в качестве инструмента для реализации собственных геополитических интересов.

В конце декабря 2020 года директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков отметил, что США под разными предлогами затягивают свою программу химического разоружения и вместе с союзниками делают всё для разрушения ОЗХО.

Он добавил, что Россия еще в 2017 году успешно и с опережением графика на три года завершила национальную программу по уничтожению всех остававшихся со времен СССР запасов химоружия, тогда как Соединенные Штаты остаются единственным обладателем данного оружия из числа стран — участниц ОЗХО.

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