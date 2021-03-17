Олейник оценил возможный исход поединка Поветкина и Уайта

Российский боксер Александр Поветкин неоднократно доказывал, что может победить соперника, даже если в его силы никто не верил, все соотечественники должны болеть именно за него. Такое мнение 17 марта высказал боец смешанных единоборств Алексей Олейник.

Говоря о предстоящем бое Александра Поветкина и Диллиана Уайта, Олейник отметил, что исход поединка во многом будет зависеть от команды спортсменов.

«Уверен, что у ребят есть большой штат, специалисты, которые правильно рассчитают, что нужно кушать, пить, как тренироваться, где отдохнуть. Все зависит не только от спортсмена, но и от его штаба, диетолога, тренеров по кардио и кроссфиту. Здесь множество факторов. Чья команда умнее, лучше, та и выиграет», — цитирует РЕН ТВ слова Олейника.

Он также выразил мнение, что 32-летний Уайт в бое захочет взять реванш, а 41-летний Поветкин — доказать, что первый поединок выиграл неслучайно, а благодаря технике и силе воли.

Также Олейник отметил, что возраст спортсменов не имеет особого значения, главное — это хорошо поставленный удар.

«Возраст имеет значение, но на более длинных дистанциях. На коротких дистанциях у Александра будет преимущество, в первых раундах он будет мощнее. Если бой растянется на длительную дистанцию, то, наверное, после 5-6 раунда молодой возраст будет преимуществом», — добавил Олейник.

Ранее в этот день Поветкин отреагировал на заявление Уайта о том, что спортсмен симулировал коронавирус для переноса поединка. Российский боксер отметил, что у него на руках есть все бумаги, подтверждающие диагноз.

16 марта стало известно, что в Поветкин в бою против Уайта поставит на кон титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Первый раз боксеры встретились в поединке за временный титул чемпиона мира по версии WBC в августе 2020 года в Великобритании. Тогда Поветкин нокаутировал британца.

Второй бой отложили на долгое время. Изначально боксеры должны были встретиться на ринге 26 ноября. Поединок сначала перенесли на 31 января, затем на 6 марта. В итоге бой между Поветкиным и Уайтом состоится 27 марта на Гибралтаре. Его трансляцию в прямом эфире проведет телеканал РЕН ТВ.