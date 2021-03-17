Корзины для гнезд аистов оборудовали в Березовском заказнике

В Березовском заказнике в Амурской области появилось пять новых корзин для гнезд аистов. В них птицы смогут выводить потомство.

В заказнике мало деревьев с раскидистой кроной, на которой аисты могли бы безопасно гнездиться. По этой причине на территории охотоведы устанавливают опоры для гнездования и специальные корзины, рассказали Амурской службе новостей в региональном управлении по охране животного мира.

Дальневосточные аисты вернулись с зимовки в Приамурье. Лишь несколько пар остались в Китае. Теперь пернатым нужно время, чтобы освоиться на территории и начать активно строить гнезда.

За жизнью аистов можно следить в режиме онлайн. В этом году специалисты общественной экологической организации «АмурСоЭС» оборудуют камерами четыре гнезда. Первую камеру уже установили у гнезда около Тамбовки.